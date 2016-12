Facebook

Vale e i Blues Brothers Casco speciale in occasione del GP di Misano per Valentino Rossi. E' un omaggio ai Blues Brothers: il pilota di Tavullia e il suo amico Uccio come John Belushi e Dan Aykroyd con capello e occhiali neri. Sul casco la scritta 'Sweet Home Misano', che fa il verso a 'Sweet Home Chicago' dei Blues Brothers. >