Stoner si gode la Ducati Multistrada Enduro Casey Stoner tornando dalla gara del Mugello ha provato la nuova Ducati Multistrada 1200 Enduro. Un percorso su strada e in off-road sulle colline che circondano Bologna. “Mi piace moltissimo. La posizione di guida offerta da questa moto è quasi migliore di quella delle off-road. Quando guidi la Multistrada 1200 Enduro non ti stanchi; sugli sterrati pieni di buche o anche su vere e proprie pietraie questa moto è incredibilmente stabile. Il peso aiuta a renderla stabile come succede con tutte le moto di questa stazza ma, a differenza delle altre, la Multistrada 1200 Enduro sembra un giocattolo in ogni situazione. Quando vuoi cambiare traiettoria, la moto risponde facilmente e con precisione. Sembra grande quando la guardi, ma poi guidandola la sensazione non è così. È una moto davvero speciale e non ha limiti. Con la Multistrada 1200 Enduro ti puoi divertire sia sulla strada sia sullo sterrato, e puoi trasportare tanti bagagli quando fai i lunghi viaggi. E' la migliore soluzione per molte situazioni diverse e puoi anche portare la famiglia con te. Sono rimasto davvero impressionato”, ha commentato. >