Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Rossi, Tavullia innevata in testa Il caldo di Sepang e il freddo di Tavullia. Così Valentino Rossi è sceso in pista in Malesia con un casco speciale per i test. Sul suo Agv c'è infatti rappresentato il suo paese natale innevato. Un modo per non sentire la mancanza di casa e della neve.