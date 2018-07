Facebook

Pedrosa ai saluti, gli scatti della carriera Lo spagnolo ha annunciato il ritiro dopo 18 anni di carriera nel Motomondiale. Un'avventura cominciata nel 2001: due podi già alla prima stagione in 125 (Valencia e Motegi), prima vittoria ad Assen nel 2002, primo titolo mondiale nella classe leggera nel 2003. Poi il passaggio in 250 e la doppietta iridata (2004 e 2005), prima del salto in MotoGP nel 2006. La prima vittoria tra i "grandi" arriva appena alla quarta gara (in Cina), ma il titolo resterà sempre un miraggio: arriva 2° nel 2007 (stagione dominata dalla Ducati di Stoner), nel 2010 (nonostante un infortunio che ne condiziona il finale di stagione) e nel 2012, quando lo perde per soli 18 punti dopo un lunghissimo testa a testa con la Yamaha di Lorenzo. >