Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Vinales svetta nei test di Phillip Island Dopo Danilo Petrucci in apertura, c'è un altro protagonista a sorpresa nella seconda giornata di test di MotoGP sul circuito di Phillip Island, in Australia. A causa delle condizioni meteo ancora una volta molto variabili, è Maverick Vinales in sella alla Suzuki a registrare il miglior tempo in 1'29"131 precedendo i connazionali Marc Marquez, su Honda, e Jorge Lorenzo, su Yamaha. Quarto Valentino Rossi a quasi 3 decimi. >