MotoGP, titolo sempre più vicino per Marquez Marc Marquez vince il GP di Thailandia e si avvicina alla conquista del titolo mondiale. Lo spagnolo della Honda ha tagliato il traguardo per primo dopo l'ennesimo duello da brividi con la Ducati di Dovizioso, arresosi solo all'ultimo respiro. Sul podio anche la Yamaha di Maverick Vinales, mentre ha chiuso 4° dopo un finale in calo Valentino Rossi. Marc è ora a + 77 da Dovi in classifica e può laurearsi campione già tra due weekend a Motegi. >