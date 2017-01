Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Stoner in pista a Sepang per aiutare Lorenzo Occhi puntati su Casey Stoner nei test della MotoGP riservati solo ai collaudatori. A Sepang, in Malesia, le squadre hanno la possibilità di provare prima che tocchi ai piloti titolari. E l'australiano si è dato da fare per consegnare a Jorge Lorenzo, presente con alcuni giorni di anticipo per ascoltare le sue indicazioni, una Desmosedici già competititva contro Honda e Yamaha. >