MotoGP, sorpresa Iannone nel day-2 dei test a Sepang Il secondo giorno di test MotoGP a Sepang in Malesia sorride alla Suzuki. Dopo un avvio di prove condizionato dalla pista ancora bagnata per le pioggia caduta ieri, il più veloce di tutti è Andrea Iannone che stampa il miglior tempo in 1'59"452 precedendo di oltre 4 decimi la Yamaha di Maverick Vinales. Terzo (+0"767) un sorprendente Alvaro Bautista con la Ducati del Team Aspar. Quarto crono per Valentino Rossi, a 8 decimi da Iannone. >