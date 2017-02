Facebook

MotoGP, Rossi e Vinales in tour in Asia Tra un test e l'altro non finiscono gli impegni promozionali dei piloti della MotoGP. Quelli Yamaha sono proseguiti in Thailandia e Vietnam, dove Valentino Rossi, prossimo ai 38 anni, e Maverick Vinales hanno ricevuto un'accoglienza da rock star.