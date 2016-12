Facebook

MotoGP, Rossi conquista la pole al Mugello Fantastica pole position di Valentino Rossi al Mugello che per la seconda volta in stagione parte davanti a tutti. Attaccato al pesarese c'è il futuro compagno di squadra Maverick Vinales che nel GP d'Italia sta andando fortissimo. Solo terzo Andrea Iannone con la Ducati dopo avere dominato le prove libere. Marc Marquez (4°) e Jorge Lorenzo (5°) stavolta devono accontentarsi della seconda fila. Delusione per Andrea Dovizioso che parte tredicesimo. >