MotoGP, piloti in visita a Firenze Giornata da turisti per i piloti del Motomondiale Danilo Petrucci, Sam Lowes, Andrea Migno e Francesco Bagnaia, che hanno visitato Firenze in vista del GP del Mugello. Uno sguardo al Duomo, ma anche un'esibizione in sella per loro, che non hanno mancato di ricordare lo sfortunato Nicky Hayden, indossando cappellini e magliette con il suo numero 69. >