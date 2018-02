Facebook

MotoGP, Pedrosa firma i test di Buriram Ultima giornata di test in Thailandia per la MotoGP, sulla pista di Buriram dove il più veloce è stato Pedrosa che nel finale della sessione ha fatto segnare il miglior tempo fissando il cronometro su 1’29”781. La Honda dello spagnolo ha preceduto Zarco della Tech3 (+0.086) mentre al terzo posto c’è Crutchlow (+0.283), quarto Marquez (+0.362). Settimo tempo per Andrea Dovizioso (+0.411) e decimo Valentino Rossi (+0.730). >