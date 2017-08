Facebook

MotoGP, Pedrosa 007 in Austria Alla vigilia del weekend del GP d'Austria, Dani Pedrosa si è vestito da agentre segreto alla James Bond. Missione in codice: vincere al Red Bull Ring si Spielberg. Pedrosa ha iniziato il suo viaggio dal casinò di Salisburgo per proseguire poi la sua missione alla Residenzplatz, l'iconica piazza della città austrica, fino a giungere poi all’Hangar 7 Red Bull. Per lanciarsi nel vuoto. >