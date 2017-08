Facebook

MotoGP, nuova carenatura Yamaha per i test di Brno Il giorno dopo il GP ceco, i piloti della MotoGP sono rimasti in pista a Brno per una giornata di test. E dopo la Ducati (con Lorenzo), anche la Yamaha ha portato una nuova carenatura dotata di alette inglobate e di un cupolino più ampio. L'anno provata sia Rossi, sia Vinales, mentre Dovizioso ha sperimentato per la prima volta la Desmosedici "spaziale".

