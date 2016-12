Facebook

MotoGP, Marquez non ha rivali Ad Austin in Texas Marquez domina l'intero weekend di MotoGP. In gara stacca Lorenzo di sei secondi, lo spagnolo della Yamaha sale sul podio davanti a Iannone. Le tante cadute hanno condizionato il risultato finale, quella di Rossi ma anche quella che ha avuto protagonisti Pedrosa e Dovizioso.