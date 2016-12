Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Marquez e Pedrosa sulla Honda 2016 Misano ha ospitato Honda, Ducati e Suzuki per i test della MotoGP. Nella seconda giornata, Marquez e Pedrosa hanno provato il prototipo della Honda che guideranno nel 2016. Tanto lavoro anche per Dovizioso, mentre Iannone si è fermato in anticipo per il dolore alla spalla infortunata.