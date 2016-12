Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Marquez chiude al comando i test di Phillip Island Nell'ultimo giorno di test MotoGP a Phillip Island, in Australia, è Marc Marquez il più veloce. Lo spagnolo della Honda, con il tempo di 1'29"158 chiude davanti a Maverick Vinales su Suzuki (+0"141) e a Cal Crutchlow su Honda Lcr (+0"190). Quinto crono per Valentino Rossi (+0"277) mentre l'altra Yamaha, quella del campione Mondiale in carica Jorge Lorenzo è nona (+0"602). Giornata contraddistinta dalle cadute: fratture alla mano per Petrucci. >