MotoGP: Lorenzo trionfa a Barcellona

Non riescono le rimonte di Lione e Celta Vigo

Silvan Dillier vince la sesta tappa del Giro 2017. Lo svizzero del BMC Racing Team taglia per primo il traguardo della Reggio Calabria-Terme Luigiane staccando di pochi millesimi il belga Jasper Stuyven. Terzo l'austriaco Postlberger, mentre il primo degli azzurri è Andreetta, quarto e attaccato al gruppo di testa per gran parte del percorso prima di cedere a pochi chilometri dall'arrivo. Bob Jungels conserva la maglia rosa.

Fernando Gaviria è il re degli sprint in questo Giro d'Italia 2017. Il colombiano della Quick Step-Floors, già vincitore a Cagliari, si ripete a Messina dove conquista la quinta tappa precedendo l'azzurro Jakub Mareczko, secondo con una grande rimonta, e Sam Bennett, terzo; quarto Greipel, sesto Kristian Sbaragli. Non cambia nulla in classifica generale dove Bob Jungels, anche lui Quick Step-Floors, conserva la maglia rosa.