Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Lorenzo in pole a Misano. Rossi 3° Sarà Jorge Lorenzo a partire dalla pole position nel Gran Premio di San Marino a Misano. Il maiorchino abbatte ulteriormente il record della pista già fatto segnare in mattinata fermando i cronometri sul tempo di 1:32.146. Completano la prima fila Marc Marquez, 2° a +0.106, e Valentino Rossi, 3° con un distacco di 212 dal compagno di team. Festa anche per la Ducati: Pirro straordinario 5°, Iannone, Dovizioso e Petrucci occupano la terza fila. >