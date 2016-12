Facebook

MotoGP, Lorenzo domina il venerdì di prove Per il quarto appuntamento della MotoGP si corre a Jerez in Spagna. Nelle prove libere del venerdì Lorenzo è il più veloce grazie a un quarto settore da favola. Subito dietro c'è Marquez che anche qui punta alla vittoria. Rossi (5°) si concentra sul passo gara e non cambia mai le gomme.