MotoGP, la Ktm in pista a Jerez La pista di Jerez ha ospitato il primo test del 2016 della Ktm. La moto che ha in programma di partecipare al campionato 2017, magari facendo il debutto da wild card già in questa stagione, è stata provata dai collaudatori Mika Kallio, Alex Hofmann e Randy de Puniet, con il francese che ha percorso i suoi primi giri in sella alla RC16. >