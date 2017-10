Facebook

MotoGP, il giovedì di Sepang con Marquez, Dovi e Morbidelli Se a Sepang tutti gli occhi sono puntati sul duello tra Marquez e Dovizioso per la corona della MotoGP, in Malesia si potrebbe scrivere una nuova pagina per il motociclismo tricolore. Grazie a Franco Morbidelli, a un passo dal laurearsi campione della Moto2. L'ultimo a vincere un titolo del Motomondiale per l'Italia era stato proprio Valentino Rossi nel 2009. >