MotoGP, il giovedì del Sachsenring nel segno Suzuki La Suzuki è stata la grande protagonista del giovedì nel paddock della MotoGP al Sachsenring. Oltre alla tradizionale conferenza stampa della vigilia, infatti, è stata svelata la nuova livrea delle moto di Aleix Espargaro e Maverick Vinales per festeggiare i 30 della sigla GSX-R, che da sempre identifica le moto supersportive di Hamamatsu. E se Marquez e Rossi non si sono risparmiati nuove frecciate, qualcun altro ha rinfrescato i suoi bollenti spiriti in acqua nonostante temperature non certo africane... >