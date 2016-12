Facebook

MotoGP, i test si aprono nel segno di Lorenzo e Rossi Se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe essere un'altra stagione esaltante per le Yamaha. Nella prima giornata di test di MotoGP nella torrida Sepang, in Malesia, il campione del Mondo in carica Jorge Lorenzo è già davanti a tutti con il tempo di 2'00"684. Secondo crono per Valentino Rossi a 1"033. Poco più indietro (+1"096) la prima Honda ufficiale, quella di Dani Pedrosa mentre Marc Marquez è settimo con un gap di +1"594 dal leader. >