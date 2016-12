Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, comincia il weekend di Assen: le foto E' tutto pronto per il weekend di Assen, ottava prova del Motomondiale dove Valentino Rossi dovrà difendere la leadership dall'assalto di Lorenzo. "Assen per me è una pista speciale - dice il Dottore -. Ricordo tante belle vittorie e arrivo qui in un buon momento di forma".