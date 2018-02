Facebook

MotoGP, casco speciale per Rossi a Sepang Valentino Rossi è tornato in pista per i test di Sepang con l’originale design "SoleLuna" 20 anni dopo la vittoria del suo primo titolo Mondiale. La grafica degli esordi della carriera del pilota di Tavullia sarà applicata al Pista GP R, casco di punta della gamma Racing AGV. Il marchio del Gruppo Dainese, con la collaborazione di Aldo Drudi, storico disegnatore dei caschi del nove volte campione del mondo, ha sviluppato un’edizione limitata del Pista GP R che riprende fedelmente la livrea del casco indossato da Rossi nel 1997, ai tempi del suo primo alloro iridato. “E’ un casco bellissimo, sono onorato che AGV lo abbia riproposto perché riporta alla mente tanti ricordi e vittorie indimenticabili”, le parole del Dottore. >