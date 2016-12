Facebook

MotoGP, capolavoro di Marquez in Germania In MotoGP Marc Marquez stravince una gara condizionata dalla pista che da bagnata diventa asciutta. Sul podio ci salgono anche, staccati di 10 secondi, Cal Crutchlow sulla Honda e Andrea Dovizioso con la Ducati. Buona posizione anche per Andrea Iannone (5°) e Dani Pedrosa (6°). Valentino Rossi cambia le gomme troppo tardi e chiude solo ottavo. Ancora peggio il compagno di squadra Jorge Lorenzo che non va oltre il quindicesimo posto. >