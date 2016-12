Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Barros torna a correre e vince in Superbike A 46 anni Alex Barros ha fatto il suo ritorno in gara dopo una vita passata nel Motomondiale. L'ex pilota brasiliano ha corso da wild card la tappa di San Paolo del campionato nazionale Superbike, chiudendo secondo la prima manche e poi vincendo la seconda in sella a una Bmw della sua squadra.