Marquez vince il GP d'Australia Marc Marquez ha ipotecato il Mondiale vincendo a Phillip Island. Lo spagnolo con il successo in terra australiana ha portato il suo vantaggio in classifica a 33 punti su un deludente Dovizioso, 13° al traguardo. In Malesia il pilota Honda avrà il primo match point. Straordinario Valentino Rossi che è tornato sul podio 52 dopo giorni il brutto infortunio. Il pilota Yamaha ha preceduto in volata Vinales e Zarco. >