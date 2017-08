Marc-Dovi, che spettacolo!

Champions: successo spagnolo in Turchia, Astana travolta

A Torino è stato il giorno di Blaise Matuidi. Trovato l'accordo con il Psg il giocatore è sbarcato a Caselle e poi si è trasferito subito al JMedical per effettuare la prima parte dei test fisici. L'intesa con la società francese è stata raggiunta sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Accontentato il tecnico Allegri che aveva chiesto un rinforzo per il centrocampo in attesa dell'inizio di campionato.