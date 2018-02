Facebook

La MotoGP scopre Buriram Prima giornata di test pre-stagionali sul circuito di Buriram in Thailandia: miglior tempo di Cal Crutchlow (Lcr) in 1'30"797, seguito da Rins, Marquez, Dovizioso, Pedrosa, Petrucci, Miller, Rossi, Iannone e Lorenzo, che chiude la Top Ten e abbandona furioso la pista dopo un duro confronto col suo team. I piloti torneranno in pista domattina: scongiurato il rischio di pioggia. >