Infortunio Valentino Rossi: i messaggi di auguri Valentino Rossi si è fratturato tibia e perone in allenamento e nella notte è stato operato ad Ancona. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi minuti e non sono mancati i messaggi di affetto e gli auguri di pronta guarigione dal mondo dello sport e da tutti gli appassionati. Eccone alcuni