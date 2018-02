Facebook

GP Buriram: Marquez cambia... moto Marc Marquez cambia mezzo: dalla moto allo scooter. Lo spagnolo della Honda è arrivato in Thailandia per i test sul circuito del Buriram. Il numero 93 è sceso in pista per dei giri di "ricognizione" a bordo dello scooter per Marc Marquez e Dani Pedrosa. Misurando solo 4,6 chilometri e situato a circa 400 km a nord-est di Bangkok, la pista progettata da Hermann Tilke Più avanti nella stagione, il 5-7 ottobre, la MotoGP farà il suo debutto nel Grand Prix. "Oggi - dioce Marquez - abbiamo fatto un giro su uno scooter, che ovviamente è molto diverso dalla nostra moto, quindi avere un'impressione reale è difficile. Eppure, tutto sommato, mi piace basandomi solo su ciò che ho visto. Molte persone paragonano questo posto alla Malesia, ma mentre è vero che qui fa decisamente caldo, è anche diverso, con un diverso tipo di umidità. È una pista corta, veloce in alcune aree come i due rettilinei che richiedono una buona accelerazione, ma nel mezzo c'è una parte tecnica stretta che mi intriga. Ad ogni modo, domani vedremo com'è davvero. La cosa più importante oggi è fare un buon lavoro con il team mentre analizziamo i dati che abbiamo, incluso quello del mondiale Superbike, quindi possiamo provare ad iniziare con una buona base, specialmente l'impostazione del cambio, perché se sei molto lontano con quello, ci vuole molto tempo per recuperare. Vedremo. Sono ansioso di salire sulla mia moto e iniziare". >