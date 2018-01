Facebook

Ducati, presentata la nuova Desmosedici GP Rossa, ma con una buona dose di grigio nella livrea che la rende "piu' aggressiva", per dirla con Andrea Dovizioso. È questa la novità cromatica più significativa della Desmosedici Gp18, svelata dalla Casa di Borgo Panigale. Una moto "con qualche cavallo in più nel motore", ha detto il direttore generale Gigi Dall'Igna, spiegando che quella mostrata non è ancora la carena definitiva, né lo sarà quella che si vedrà nei test di fine mese in Malesia. >