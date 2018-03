Facebook

Dall'esordio nel 1996 al rinnovo fino al 2020: tutti i look di Valentino Rossi Valentino Rossi non si ferma, anzi rilancia. Il suo esordio nel Motomondiale risale al 1996, nella classe 125, a 17 anni. Ora il rinnovo del contratto con la Yamaha fino al termine del 2020, quando Rossi avrà quasi 42 anni e avrà concluso la sua 25esima stagione. Il Dottore è nato il 16 febbraio 1979 e in carriera ha disputato 365 gare, vincendone 115 e salendo 227 volte sul podio. Nella gallery le foto di Valentino dal giorno del suo esordio fino agli scatti più recenti.

