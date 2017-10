Facebook

Cairoli in sella alla MotoGP di Ktm a Valencia Dall'altare alla MotoGP. Giorni speciali per Tony Cairoli. Solo sabato ha sposato a Patti la sua bella Jill, oggi è in pista a Valencia in sella alla Ktm RC16. Un regalo della casa austriaca per il nono titolo Mondiale motocross. Nei prossimi mesi il sicialiano proverà anche la Red Bull di Formula 1. “Sono grato a KTM per la fantastica opportunità che mi ha regalato e ci tengo a ringraziare soprattutto i ragazzi del test team che hanno fatto un lavoro fantastico. Provare una MotoGP è sempre una grande emozione e l'adrenalina era a mille! Sono rimasto sorpreso da quanto si siano evolute le moto da Gran Premio in dieci anni e da quanto sia migliorata la percorrenza in curva. La frenata e l'accelerazione sono impressionanti ed è difficile trovare il limite su una moto così perfetta. Nell'ultima entrata mi sono cominciato a divertire sul serio, dopo aver passato qualche giro ad adattarmi, sopratutto al cambio che è rovescio rispetto a quello di qualsiasi altra moto. Avere al mio fianco Mika Kallio è stato molto importante, ho potuto girare con lui seguendolo e migliorando giro dopo giro, trovando le traiettorie migliori. Viaggiare ad oltre 300 km/h è fantastico, anche se manca un po' la fantasia nella guida tipica del motocross, visto che qui le traiettorie sono decisamente obbligate; comunque mi sono divertito molto e spero di potermi presto mettere nuovamente alla prova", ha detto Cairoli, che ha percorso 22 giri. >