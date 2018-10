Facebook

MotoGP: Dovi, sgarbo alla Honda Un super Andrea Dovizioso ha conquistato la pole position del GP di Motegi chiudendo in 1:44.590. Un segnale importante visto che il circuito giapponese è la casa della Honda e Marc Marquez non è andato oltre il sesto posto. Difficoltà anche per un anonimo Valentino Rossi: nona casella per lui. Prima fila inedita completata dai comprimari Zarco (Yamaha) e Miller (Ducati). Quinto Iannone (Suzuki). >