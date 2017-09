Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Roma, presentato Patrik Schick E' arrivato al momento giusto Patrik Schick. L'attaccante ha risollevato il morale dei tifosi della Roma depressi per la sconfitta nell'esordio all'Olimpico contro l'Inter. Il primo botto dell'era Monchi ha fatto molto rumore: "Per me - rivela il ds - era un'ossessione". Per il Nazionale della Repubblica Ceca anche tante responsabilità: "E' una squadra con grandi obiettivi e speriamo di fare grandi cose. Tra Roma e Juve non ci sono differenze, hanno grandi ambizioni". >