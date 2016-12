Facebook

Serie A: svincolati in cerca d'autore Tante presenze in Serie A e qualche trofeo nel rispettivo palmares, tutti senza contratto. La nuova stagione è ufficialmente iniziata, anche per il calciomercato, e il mese di luglio ha portato con sé una valanga di svincolati, anche eccellenti. Da Aquilani a Mexes, passando per il portiere della nazionale argentina Romero a Cassano, ce n'è per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le tasche. >