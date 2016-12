Facebook

Milan, Lapadula: "Ho voluto fortemente il Milan" Visite mediche e firma per il neo attaccante rossonero Gianluca Lapadula. La punta, autore di 30 gol nell'ultima stagione col Pescara,ha rilasciato le prime dichiarazioni: "E' stata una trattativa lampo. Ho voluto fortemente il Milan. È una cosa che abbiamo voluto entrambi - ha detto - Sono molto contento, ringrazio Galliani e il presidente, cui auguro una pronta guarigione. Io somiglio a Klose? Ringrazio Oddo per le belle parole e per la fiducia. E' una settimana impegnativa, una cosa alla volta - ha aggiunto - Adesso sono qui a Milano poi penseremo alle nozze". >