Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Lo United gela Zidane: "Non abbiamo un lavoro per lui" La sconfitta del Manchester United in campionato in casa del Brighton, dopo tutte le polemiche tra Mourinho e la società durante l'estate per il mercato e non solo, sembrava poter mettere la parola fine al rapporto tra società e allenatore. Zidane libero e pronto a subentrare per diversi media, ma la smentita è arrivata dallo stesso United: "Perché dovremmo trattare con lui quando non abbiamo un lavoro da offrirgli?" >