Juve regina dei parametri zero: ecco la Top 11 Emre Can alla Juve è solo l'ultimo dei grandi colpi di Marotta a parametro zero. Ecco la Top 11 degli acquisti che l'ad bianconero ha messo a segno senza pagare il costo del cartellino. Si va da Neto a Pogba, passando per Barzagli, Lucio, Dani Alves, Khedira, Coman, Pirlo, Llorente e Toni.