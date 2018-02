Facebook

Tutto il Barça saluta Mascherano e lui si commuove Dopo 8 stagioni, con 18 trofei vinti, tra i quali 4 campionati spagnoli, due Champions League, quattro Coppe del Re e due Mondiali per club, è giunta al capolinea l'avventura di Javier Mascherano al Barcellona. Il jolly argentino ha salutato compagni e dirigenti in una conferenza stampa dove non è riuscito a trattenere le lacrime. "Era diverso tempo che ci pensano. La cosa più difficile nel giocare nel Barça è che un giorno te ne devi andare". >