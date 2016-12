Facebook

Psg, inizia l'avventura di Unay Emery Unai Emery è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. L'annuncio ufficiale del club parigino, con il quale il tecnico spagnolo ha firmato un contratto biennale, con opzione per la terza stagione. "E' un grande orgoglio per me essere qui - le parole dell'allenatore al momento della firma -. Darò tutto me stesso al Psg e al suo popolo per portare tante gioie". >