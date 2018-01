Facebook

Liverpool. ecco Van Dijk: mister 85 milioni Il suo trasferimento ha già fatto scalpore per gli 85 milioni sborsati dal Liverpool per acquistarlo dal Southampton. Virgil Van Dijk è stato ufficialmente presentato dai Reds, che non potranno impiegarlo nella trasferta col Burnley: solo dal 3 gennaio, infatti, il centrale olandese potrà essere tesserato. "Essere qui è un qualcosa di speciale, non vedo l'ora di scendere in campo ad Anfield e assaporare le sensazioni di questo club. Sono qui per vincere e sono qui perché questo club è grande, ha storia, ha tutto". >