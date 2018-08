Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Barcellona: inizia l'avventura di Vidal Arturo Vidal ha ufficialmente iniziato la sua avventura al Barcellona. Il cileno, arrivato in Spagna per 18 milioni di euro, si è mostrato molto carico: "Sono molto entusiasta, voglio vincere tutto". Vidal poi snobba l’Inter che è stata ad un passo dall’ingaggiarlo prima dell’assalto dei blaugrana: "Mi volevano altre squadre ma quanto ho sentito il Barcellona non ho avuto alcun dubbio. Sono nel club migliore del mondo”. >