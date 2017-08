Facebook

Barcellona, ecco Paulinho: "Vi ripagherò" "E 'un momento speciale della mia vita e ringrazio tutti lo sforzo fatto per farmi venire qui. Cerchero di ricompensarvi con grandi partite, sono fiducioso". Queste le prime parole di Paulinho Bezerra, appena acquistato dal Barcellona dal Guangzhou Evergrande per 40 milioni e che lo ha presentato in conferenza stampa. "Si tratta di una richiesta dello staff tecnico e dell'allenatore", ha detto il presidente Josep Maria Bartomeu. >