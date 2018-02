Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Formula E, Santiago del Cile: Techeetah doppietta, Audi doppio ritiro Due volti della stessa gara: la gioia di Vergne e Lotterer, primo e secondo sul podio del quarto round del mondiale 100% elettrico, e l'amarezza di Di Grassi e Abt ancora alle prese con un ritiro. Con Techeetah al top, che vola nel mondiale costruttori, mentre Audi deve fare i conti con un doloroso flop. Incredibilmente, in questa stagione, la monoposto del team tedesco fatica più del previsto. Non solo a salire sul podio, ma anche a fare risultato. In particolare, Lucas e Daniel devono fare i conti con tanta sfortuna e problemi tecnici davvero inattesi... e i rivali intanto approfittano e ringraziano! >