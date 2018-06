Facebook

Formula E, Di Grassi vince a Zurigo Lucas Di Grassi su Audi ha vinto l'E-Prix di Zurigo, penultimo round del Mondiale di Formula E. Primo successo stagionale per il brasiliano, secondo su Virgin Sam Bird che approfitta della decima posizione del leader del Mondiale Jean-Enric Vergne e si riporta a -23 in classifica, prima delle ultime due gare di New York il 14 e 15 luglio. Sul terzo gradino del podio la Dragon di Jerome d’Ambrosio. >