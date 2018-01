Facebook

E-Race: l'emozione di guidare la Formula E... anche dal divano! In Formula E reale e virtuale si fondono spesso. Ad ogni round del campionato, infatti, l'E-Race è un appuntamento fisso. Una gara virtuale in cui piloti, fan e altri concorrenti si affrontano sui simulatori, che replicano le emozioni dell'E-Prix reale. Un'occasione per sfidare i top driver e provare a batterli. E anche il nostro Francesco Neri, commentatore della Formula E su Italia1, si è messo al volante per una divertente sessione di "training", provando le monoposto migliori... >